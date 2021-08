In futuro le conferenze stampa su temi di grande rilevanza per la popolazione ticinese verranno tradotte nella lingua dei segni. Lo ha stabilito mercoledì il Consiglio di Stato, licenziando il rapporto su due atti parlamentari del PS inerenti al riconoscimento ufficiale della lingua dei segni e dei diritti di informazione dei disabili. Come detto, la traduzione varrà per le conferenze stampa su temi di grande rilevanza; la diretta degli altri momenti informativi si sposterà su YouTube, con possibilità di attivare l’opzione «sottotitoli». «Nel Programma di Legislatura 2019-2023, il Consiglio di Stato aveva già indicato la necessità di rafforzare e migliorare la comunicazione istituzionale, soprattutto per quanto riguarda l’uso di un linguaggio diversificato su più canali e più compressibile e fruibile per il cittadino», spiega, da noi raggiunto, il direttore del DSS Raffaele De Rosa. «La pandemia ha accelerato questo processo e ha evidenziato l’importanza di riuscire ad informare, tempestivamente e con regolarità, tutti i cittadini anche attraverso nuovi strumenti di comunicazione e l’uso differenziato delle tecnologie».