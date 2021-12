Subito dopo l’elezione di Ignazio Cassis come nuovo presidente della Confederazione, il Cantone Ticino e i Liberali Radicali hanno espresso la propria contentezza e si sono congratulati con il neo eletto Cassis.

Il Consiglio di Stato ha preso atto con soddisfazione dell’elezione a Presidente della Confederazione 2022 del Consigliere federale e si congratula con lui. Lo si legge nel comunicato odierno dell’autorità cantonale. Che ha anche sottolineato l’importanza di questo evento istituzionale. Non si deve, infatti, considerarlo né periodico né scontato per il nostro Cantone: «L’elezione a Presidente della Confederazione di un rappresentante della lingua e della cultura della Svizzera italiana evidenzia in modo tangibile la realizzazione costante del patto di solidarietà fra i Cantoni che è stata e continua essere la forza motrice della Svizzera federalista».