Il sistema Airbnb quest’anno ha contribuito a salvare la stagione turistica in Svizzera e in Ticino. La pandemia ha infatti spinto moltissime persone a optare per una vacanza passata in appartamento o in un rustico, possibilmente in montagna. Avere meno gente attorno possibile. E la chiusura di bar e ristoranti ha fatto sì che molti visitatori optassero appunto per l’opzione Airbnb. «Perché stare in hotel - si sono chiesti in molti per esempio durante le recenti vacanze di Carnevale - e dover mangiare ogni sera più o meno lo stesso menù, quando potrei prendere un appartamento e cucinare quel che voglio?». Lo hanno pensato in molti, e in effetti i ticinesi che hanno messo a disposizione dei turisti la loro casa secondaria, in questi mesi hanno probabilmente messo da parte un discreto gruzzoletto....