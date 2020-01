Per il «Capitano» va bene così. Marco Sansonetti si lascia definitivamente alle spalle il recente passato. L’ex responsabile operativo della ditta di sicurezza Argo1 ha rinunciato a presentare dichiarazione d’Appello contro la condanna a metà che gli è stata inflitta lo scorso 20 dicembre alla Pretura penale di Bellinzona dal giudice Siro Quadri. La notizia è appena stata confermata al CdT dal suo avvocato, Olivier Ferrari. Ha rinunciato, come appreso dal nostro giornale, anche la procuratrice pubblica Margherita Lanzillo. Pertanto non ci sarà nessun processo di seconda istanza per gli addentellati di un caso che aveva fatto scrivere fiumi di inchiostro.

Sansonetti, come noto, è stato assolto dai reati di coazione e abuso d’autorità per il caso del richiedente l’asilo minorenne rimasto legato all’asta delle docce dell’impianto della Protezione civile di Camorino per oltre sei ore nel 2017. Il già numero uno della ditta di sicurezza alla quale il Dipartimento della sanità e della socialità aveva affidato nel 2014 il compito di sorvegliare alcuni centri d’accoglienza senza la necessaria risoluzione governativa è stato invece condannato, a pena pecuniaria sospesa (40 aliquote da 30 franchi ciascuna), per aver sottratto circa 72 mila franchi di contributi: pagava le ore extra dei collaboratori facendole passare per rimborsi spese.