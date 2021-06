Una lunga serie di risposte data dal Consiglio di Stato a un’interpellanza è tornata ad animare nuovamente il Gran Consiglio sul caso dell’ex funzionario del DSS condannato lo scorso aprile in secondo grado per violenza carnale e coazione a 18 mesi di carcere sospesi. Risposte nelle quali in Governo ha ripercorso quanto fatto dall’amministrazione dopo l’apertura del procedimento penale e che hanno portato il Parlamento ad approvare una richiesta di discussione generale con 22 voti favorevoli, 19 contrari e 29 astenuti. A favore Lega, UDC, Più Donne e MPS. Ma il vero ago della bilancia per l’approvazione della discussione generale è stata l’astensione da parte di diversi deputati di PLR, PS e PPD.

Il Consiglio di Stato, ripercorrendo i fatti ha ricordato di aver preso atto dell’apertura di un procedimento penale nei confronti dell’ex funzionario il 6 giugno 2018 e di aver quindi deciso, lo stesso giorno, di sospenderlo e avviare un’inchiesta disciplinare. Ma la questione che più ha fatto discutere i deputati ha riguardato il mancato licenziamento in tronco dell’ex funzionario. A quest’ultimo, il licenziamento ordinario è stato prospettato il 12 settembre. Dopo la fase di conciliazione, il 30 ottobre 2018 l’Esecutivo ha deciso la disdetta del rapporto di lavoro con effetto a fine aprile 2019. Tuttavia, è stato precisato, la consegna brevi manu della disdetta non è stata possibile poiché l’interessato non era reperibile. Motivo per cui, con una nuova decisione datata 7 novembre 2018 il Governo ha definitivamente sciolto il rapporto di impiego con effetto al 31 maggio 2019, sempre in via ordinaria. Un licenziamento, dunque, non «in tronco» per colpa grave. A questo proposito l’Esecutivo ha chiarito che «la disdetta è stata decisa sulla base dei verbali messi a disposizione dal Ministero pubblico» (ndr. il 4 luglio 2018) dai quali è emersa una serie di comportamenti inconciliabili con la funzione esercitata, ma senza gli estremi per una disdetta immediata». Ma non solo: nella risposta il Consiglio di Stato ha precisato che «dopo la sentenza di primo grado è stato effettuato un accertamento riguardante la gestione del caso all’interno dell’Amministrazione», che «ha permesso di constatare: che il modo di porsi dell’ex funzionario aveva portato nel 2004 a critiche da parte di persone esterne all’Amministrazione su atteggiamenti inappropriati; che i rimproveri mossigli dai suoi superiori riguardavano esclusivamente aspetti professionali e caratteriali legati a questi comportamenti sconvenienti; che a seguito di ciò le mansioni dell’interessato vennero modificate per limitare le sue relazioni verso l’esterno e il Forum dei giovani e che nell’incontro del 24 febbraio 2005 con l’allora capoufficio non erano stati segnalati indizi riguardanti eventuali rapporti sessuali». Insomma, l’amministrazione non era a conoscenza di molestie o atti sessuali commessi dal proprio dipendente.