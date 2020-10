Prosegue il lavoro della Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio sul caso permessi per stranieri scoppiato qualche settimana fa. Ora, però, la commissione vuole vederci chiaro e approfondire non solo la questione dei permessi, bensì più in generale l’operato del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato.

Come ci spiega il presidente della Gestione Matteo Quadranti (PLR), «la commissione per il momento ha deciso di fare ulteriori audizioni. In particolare, vorremmo sentire qualcuno della Camera di commercio e qualcuno dei sindacati, poiché in passato si erano anch’essi già lamentati a tal proposito». La Gestione, però, ha intenzione di allargare il discorso della questione dei permessi per stranieri anche ad altri temi: «Vogliamo capire un po’ più di fino come mai il Servizio ricorsi del Consiglio di Stato ha tassi di bocciature elevati da parte delle istanze superiori, relative sì ai permessi per stranieri, ma anche nell’ambito della Legge organica comunale, oppure della Legge sull’edilizia».

Vogliamo anche capire se questo tasso di bocciature è elevato perché ci sono interferenze politiche su certe decisioni

In quest’ultimo caso, spiega Quadranti, «parliamo di tassi di bocciatura nell’ordine del 40%». E per questo motivo, rimarca il presidente della Gestione, «vogliamo capire se c’è qualcosa che non funziona nel Servizio e se quindi è necessario sistemare qualcosa, oppure se questo tasso di bocciature (riguardo ai permessi, ma non solo) è così elevato perché ci sono interferenze politiche su certe decisioni». «Non è escluso – precisa Quadranti – che ci siano anche altre spiegazioni. Anche per questo motivo la maggioranza della commissione ha deciso di fare ulteriori approfondimenti, anche perché non possiamo solo fare affidamento su un servizio giornalistico. Ora dobbiamo raccogliere qualche elemento oggettivo per dare forza al nostro approfondimento», conclude il deputato liberale radicale.

Il caso dei permessi per stranieri, ricordiamo, era balzato agli onori della cronaca nelle scorse settimane in seguito a un servizio della trasmissione della RSI «Falò» che aveva evidenziato un importante numero di richieste di rilascio o rinnovo del permesso per stranieri bocciate a seguito di un’applicazione rigida delle Legge sugli stranieri. Il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), aveva però accolto circa la metà dei ricorsi presentati e aveva quindi «bacchettato» il Governo per non aver rispettato una giurisprudenza più blanda per quanto riguarda le condanne penali più datate, le quali non sono più un ostacolo insormontabile per l’ottenimento di un permesso per stranieri. A questo proposito, il consigliere di Stato Norman Gobbi aveva ribadito davanti al Parlamento, a fine settembre, che l’Ufficio della migrazione «ha sempre emesso decisioni fondate sulla legge vigente, e quindi legali».

