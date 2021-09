L’Italia ha trovato una soluzione per concedere il Green pass anche alle persone che, per motivi medici, non possono sottoporsi alla vaccinazione. La notizia è praticamente passata in sordina alle nostre latitudini, ma nella vicina Penisola la data chiave è il 4 agosto scorso, giorno in cui è stata emessa una circolare dal ministero della Salute chiamata «Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19» che consente alle persone che hanno ricevuto parere negativo dal medico a causa di patologie pregresse, così come tutti i «malati rari e cronici», di ottenere il certificato vaccinale senza essere immunizzati. Tuttavia, dovranno continuare a rispettare le misure di prevenzione, mascherina compresa.

In Svizzera, l’estensione dell’obbligo del certificato COVID all’interno dei ristoranti,...