Ormai ci siamo. La «macchina» logistica e organizzativa sta già funzionando a pieno regime e il primo tanto atteso vaccino nel nostro cantone come previsto verrà somministrato tra sette giorni, lunedì 4 gennaio. La conferma ufficiale è giunta dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), che in un comunicato ha spiegato che nel corso del mese di gennaio il Ticino riceverà dalla farmacia dell’esercito tre forniture per un totale di circa 17.000 dosi. E questa prima cifra rappresenta già una buona notizia per il nostro cantone: le dosi sono infatti quasi il doppio rispetto alle 10.000 previste inizialmente. La vaccinazione, in accordo con la strategia nazionale della Confederazione, come confermato dal DSS, inizierà anche in Ticino dalle case per anziani, dove residenti e personale sanitario...