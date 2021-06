Il certificato vaccinale adesso è una realtà

L’iniezione. La speranza che l’incubo sia ormai alle spalle, definitivamente. E un foglio di carta. Forse mai così importante. Da ieri, chi ha completato il ciclo di somministrazioni anti-COVID se ne torna a casa con in tasca il certificato vaccinale. Poche ma fondamentali righe, che attestano l’avvenuta immunizzazione.

Per il momento, il certificato non ha altro valore che quello simbolico. Ma dalla fine di giugno, dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza federale tuttora in consultazione tra i Cantoni, diventerà un documento indispensabile: per partecipare agli eventi di massa, per andare in locali affollati, quasi sicuramente per salire su un treno o su un aereo o per viaggiare all’estero.

Sarà il cosiddetto «passaporto vaccinale». La chiave che aprirà le porte della clausura nella quale siamo rimasti inchiodati per oltre un anno.

Il certificato è stato presentato ufficialmente a Giubiasco (ma era in consegna in tutti e sei i centri cantonali di vaccinazione). «Il mio consiglio è di tenerne sempre una copia in tasca - ha detto al Corriere del Ticino Ryan Pedevilla, capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione - la versione informatica è certo altrettanto valida, ma se il telefonino dovesse scaricarsi non ci sarebbe modo di esibirla».

Il foglio, che d’ora in avanti sarà sempre dato alle persone che ricevono la seconda dose di vaccino - ma anche a chi riceve l’unica avendo attestato di aver già contratto la malattia - mostra in alto a sinistra un codice QR scansionabile attraverso l’app «COVID Certificate», la stessa che permette di scaricare e conservare la versione digitale. La validità del passaporto vaccinale, in entrambi i formati, sarà sempre subordinata al riconoscimento del possessore, che dovrà quindi esibire contestualmente un documento d’identità.

Per fare in modo che tutti abbiano il certificato, il Cantone ha deciso di inviare a chi ha completato il ciclo vaccinale un SMS con il link di collegamento al sito dal quale scaricare il documento. Nei prossimi giorni partiranno oltre 70 mila messaggini in cui sarà indicata la procedura corretta. Le persone completamente vaccinate negli studi medici, nei centri di prossimità comunali, nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie e (quest’inverno) nei centri di Rivera, Tesserete e Ascona, riceveranno per posta una lettera con il dettaglio delle modalità da seguire per fare richiesta del certificato. La lettera sarà recapitata entro l’inizio della prossima settimana direttamente a domicilio. Gli ospiti e il personale delle case anziani, invece, riceveranno il certificato vaccinale direttamente dalla struttura in cui sono ricoverati o in cui lavorano.

Sino a ieri, in Ticino erano state somministrate 273.710 dosi di vaccino. Le persone completamente vaccinate sono 113.798 (il 32,4% della popolazione), quelle che hanno ricevuto una sola dose sono invece 46.114. Oltre 20 mila i cittadini che hanno prenotato e sono in attesa di un appuntamento. «Una fotografia più corretta della situazione dovrebbe tener conto della popolazione effettivamente vaccinabile che non supera le 300 mila persone - dice Pedevilla - Il nostro obiettivo è superare comunque il 60% di vaccinati entro luglio e di arrivare al 75% alla fine della campagna».

Tra gli over 60 e tra i soggetti a rischio, il tasso di vaccinati resta altissimo: «Oltre l’80%», conferma Pedevilla. Numeri che dimostrano come il Ticino abbia risposto in modo massiccio all’invito a immunizzarsi. Per raggiungere questo risultato, lo spiegamento di forze in campo è stato notevole: 230 addetti a tempo determinato assunti dal Cantone tra i disoccupati; 200 operatori sanitari impiegati a giornata; 600 studenti e almeno 100 militi della Protezione civile. «Senza dimenticare gli studi medici e il personale chiamato dai Comuni», conclude Pedevilla.

