Il certificato «zoppo» che divide

Ancora non esiste, eppure il pass COVID svizzero fa già discutere. Anzi, si sta trasformando in un terreno scivoloso e pieno di insidie. Del resto la stessa idea di un certificato ha fatto storcere il naso a molti: «È discriminante». Perché per viaggiare, o per partecipare a grandi eventi, bisognerà provare di essere stati vaccinati (con le due dosi), di essere guariti dalla malattia oppure di aver effettuato un test negativo recente. Ma non è tutto. La Confederazione è stata criticata anche quando ha scelto di produrre «in casa» il certificato, togliendo dal tavolo le aziende private. «Troppa burocrazia, ci saranno ritardi», il succo della controversia. Oggi, invece, il libro delle polemiche si arricchisce di un nuovo capitolo. E riguarda le tre categorie che potranno beneficiare del certificato...