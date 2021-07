L’Italia è campione d’Europa. E in Ticino, dove sono tanti i tifosi degli Azzurri, si è subito scatenata la festa. Cori, abbracci e tanti, tantissimi tricolori oltre, ovviamente, agli immancabili clacson. Da Bellinzona a Lugano, passando per gli altri centri del cantone, largo ai caroselli per celebrare il successo ad Euro 2020 della nazionale di Roberto Mancini.