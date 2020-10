La sfida contro il cambiamento del clima continua a essere ai primi posti nella lista delle priorità della Confederazione e dei Cantoni che hanno fatto propri i concetti di adattamento a nuove condizioni e l’utilizzo di un approccio lungimirante per reagire a scenari climatici preoccupanti. Ma il concetto generico di adattamento non si presta solo all’ambiente esterno, bensì anche all’interno degli edifici dove trascorriamo la maggior parte del nostro tempo. Ed è in quest’ottica che si inserisce il progetto di ricerca coordinato dall’Associazione TicinoEnergia, avviato nel 2019 e attualmente in corso d’opera - sostenuto dall’Ufficio federale dell’energia (UFE) e dall’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) e inserito nel programma «Adattamento ai cambiamenti climatici» - che mette a confronto una serie di edifici nella situazione climatica odierna, con gli stessi edifici simulati nel clima del futuro, analizzando in che modo i cambiamenti climatici andranno a modificare il comfort al loro interno così come i loro fabbisogni energetici. Il primo risultato provvisorio dello studio? Intervenire sugli stabili senza adottare una visione lungimirante potrebbe portare con sé diversi problema futuri. Ma andiamo con ordine.

Luca Pampuri, responsabile del settore consulenza di TicinoEnergia, spiega il progetto durante lo scambio di esperienze sull’adattamento ai cambiamenti climatici svoltosi ieri al Palazzo dei congressi di Lugano. «Abbiamo simulato quasi mille edifici nel clima attuale partendo da tre stabili di base reali situati nei Comuni di Locarno e Faido, partner di progetto, con caratteristiche e funzionalità diverse: uno residenziale, uno amministrativo e uno scolastico». In seguito, sono state modificate determinate variabili, come «la loro struttura costruttiva, l’isolamento termico, la tipologia di elementi trasparenti (vetri), la ventilazione, così come la presenza o meno di protezioni solari. Le simulazioni hanno utilizzato dati di diverse stazioni climatiche, per aumentarne la rappresentatività», aggiunge Pampuri. In queste settimane il team di progetto è impegnato nello svolgimento delle simulazioni (n.d.r. che termineranno alla fine di quest’anno) di questi edifici catapultati nel clima futuro con un orizzonte temporale che spazia dal 2050 al 2070. Ma i primi risultati provvisori scaturiti da questa fase iniziale del progetto mostrano che «non sembra esserci un aumento netto dei fabbisogni energetici a seguito dell’aumento delle temperature - rileva – bensì un parziale spostamento stagionale dovuto alla presenza di un’eventuale sistema di climatizzazione e alla riduzione di consumo nel periodo di riscaldamento. Si nota invece come il discomfort percepito è soggetto a un potenziale incremento sostanziale, dovuto al futuro regime climatico». Il punto centrale è sempre quello basato sulla lungimiranza degli accorgimenti messi in campo all’interno degli stabili presenti sul territorio per ridurre al minimo i rischi climatici locali e aumentare la capacità di adattamento degli edifici: ovvero se determinati interventi non sono pensati con un approccio globale sviluppato in un’ottica futura, potrebbe risultare necessario intervenire in un secondo tempo al fine di garantire il comfort all’interno dello stabile.