«Se non agiamo in fretta, nel peggiore dei casi, secondo gli scenari fatti dagli scienziati, il Ticino potrebbe ritrovarsi a fine secolo con il clima del Pakistan, oppure quello della Sicilia». Non ha usato mezzi termini il famoso meteorologo italiano Luca Mercalli, ospite ieri sera a Bellinzona dell’associazione Incontro Democratico per una conferenza sui cambiamenti climatici. Nella strapiena sala del Consiglio comunale della città, Mercalli ha innanzitutto evidenziato il ritardo in cui la società si trova oggi ad affrontare questa problematica: «Siamo a conoscenza del riscaldamento globale da almeno 100 anni e paghiamo un ritardo di almeno 40. Paghiamo il prezzo di questo ritardo perché oggi dobbiamo correre e non possiamo più permetterci interventi graduali». Il meteorologo ha poi sottolineato la necessità di interventi importanti, specialmente dalla politica : «Malgrado da anni ci siano incontri sul tema a livello internazionale, il livello di CO2 nell’atmosfera non ha mai smesso di crescere». E la conseguenza, ha precisato, «la vediamo tutti i giorni con l’aumento delle temperature e la serie di record registrati in questi anni».

© CdT/Zocchetti

Detto della gravità della situazione, Mercalli ha poi spiegato cosa oggi dovremmo fare per combattere il cambiamento climatico. A cominciare dai comportamenti individuali; «come viaggiare meno e utilizzare l’aereo il meno possibile». Secondo il meteorologo «dobbiamo rivedere i nostri desideri», ma soprattutto serve un intervento deciso e in tempi brevi da parte della politica nel ripensare l’economia: Serve un grande intervento internazionale per cambiare sistema economico. Altrimenti gli interventi saranno solo dei palliativi. La crescita economica infinita non è concepibile in un pianeta infinito».

Un pacchetto ticinese

Presente alla serata anche il consigliere di Stato Claudio Zali, che ha illustrato quanto fatto a livello cantonale per combattere il fenomeno. Il direttore del Dipartimento del territorio ha rimarcato che «sì, stiamo agendo in modo adeguato, facendo il possibile, ma è tuttavia sempre possibile fare meglio». In questo senso ha illustrato i risultati raggiunti, spiegando che in Ticino negli ultimi 10 anni il consumo di energia è sceso del 10%, e le emissioni di CO2 sono diminuite del 20%. Ma il consigliere di Stato, sottolineando che per intervenire servono anche i soldi, ha anche anticipato in «pacchetto per l’ambiente» che il suo Dipartimento intende presentare la prossima primavera : «Ci muoveremo in nuove direzioni, tramite nuovi sussidi e daremo anche un ulteriore giro di vite ai bruciatori di gas d’epoca. E poi intendiamo sostenere dei progetti innovativi, e intendiamo realizzare in Ticino un impianto per il riciclaggio delle plastiche».

Alla conferenza era inoltre presente anche il consigliere Nazionale Bruno Storni (PS), che ha illustrato i cantieri presenti e passati a livello federale per combattere il riscaldamento climatico. Storni ha sottolineato che «in Svizzera abbiamo da tempo delle leggi per ridurre i consumi e favorire le energie rinnovabili, ma che oggi non sono ancora così incisive». A questo proposito a portato l’esempio della legge sul CO2 e la tassa sul traffico pesante. Nonostante i miglioramenti, ha evidenziato il consigliere Nazionale, «non abbiamo raggiunto l’obiettivo dell’iniziativa delle Alpi». Insomma, secondo Storni, «in Svizzera la struttura legale per intervenire c’è, ma non è sufficiente».

