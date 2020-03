«In questi anni, oltre a tante associazioni ticinesi, abbiamo sostenuto anche associazioni che si occupavano di aiutare persone nei luoghi più disparati al mondo. Ora è il nostro territorio che ci chiede aiuto». Il Club del Tappo non poteva quindi rimanere indifferente davanti all’emergenza sanitaria in atto a livello mondiale e che sta colpendo in modo importante il nostro Cantone. Per questo motivo, l’associazione che raccoglie fondi da destinare in beneficenza ha deciso di devolvere 10.000 franchi alla raccolta fondi a favore dell’Ente ospedaliero cantonale per far fronte alle enormi spese cui sono chiamati per fronteggiare la pandemia in atto. «Questa è un’occasione che ognuno di noi ha per poter dare il proprio contributo affinché questa situazione possa risolversi prontamente - scrive l’associazione in una nota -. Confidiamo che il popolo del Tappo, sempre così generoso quando la beneficenza chiama, possa rispondere anche questa volta in modo significativo alla chiamata per aiutare il nostro Ticino che soffre. Diamo il nostro aiuto affinché questa battaglia possa terminare in tempi ragionevoli e ci permetta di ritrovarci, di poter tornare a riunirci come ora ci è invece proibito, per poter assaporare con ancora maggior piacere la bellezza di fare festa insieme».