Torna in aula giovedì, davanti al Tribunale militare d’Appello, il caso di Johan Cosar, sergente locarnese che nel 2013 decise di combattere sul campo l’ISIS. Una scelta, la sua, che si è però scontrata contro l’articolo 94 del Codice penale militare, secondo cui è proibito prestare servizio militare per un esercito straniero senza aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Consiglio federale.

Di qui, poco più di due anni fa, la condanna (90 aliquote da 50 franchi e una multa di 500), seppur sospesa. Il giudice (il colonnello Mario Bazzi) aveva dal canto suo riconosciuto che Cosar fosse stato mosso da motivi onorevoli, ma l’arruolamento nel Syriac Military Council (una milizia popolare formatasi per contrastare il governo di Assad) è stato ritenuto comunque un errore.

Lo scoppio della guerra

Ma come è giunto ad arruolarsi per un esercito straniero il sergente svizzero? Nel 2013 Cosar, mentre era nella Siria settentrionale (regione di cui la sua famiglia è originaria) per motivi umanitari, si è ritrovato in mezzo alla scoppio della guerra civile. Con l’ISIS che avanzava verso la Turchia e dunque nei territori a maggioranza siro-cristiana.

Insomma, lo avrebbe fatto per autodifesa. Individuale e della sua comunità di origine, che andava incontro a un genocidio. «L’ISIS stava avanzando verso di noi e contro di loro o combatti o muori», aveva spiegato Cosar durante il dibattimento.

Lo stato di necessità

Anche il processo d’appello – da giovedì nell’aula del Pretorio di Locarno – si troverà dunque in bilico tra legge ed empatia. Alla Corte decidere quale delle due la dovrà spuntare. Lo stesso imputato, ricordiamo, aveva subito dichiarato di non accettare la sentenza di primo grado, perché secondo lui non è stato sufficientemente considerato il peso dello stato di necessità in cui si è trovato.

©CdT.ch - Riproduzione riservata