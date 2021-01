«Nella fattispecie, pertanto, riteniamo pacifico che, perlomeno per il periodo dalla costituzione (marzo 2016) al 2019, gli adempimenti in materia tributaria siano stati completamente espletati (anche in Ticino) e che pertanto i dati contabili (conti annuali, dichiarazioni fiscali, eventuali dichiarazioni AVS e quant’altro) siano assolutamente noti/disponibili. Ben sapendo che in Ticino, come per altro apparso anche su diversi organi di stampa, diverse aziende locali hanno trasformato o adattato le loro attività principali, convertendole proprio in questo genere di produzione per far fronte alla richiesta di mercato che il Covid19 ha purtroppo imposto da un anno circa. Queste scelte imprenditoriali, operate con indubbia assunzione di rischio da parte di imprenditori nostrani, per lo più ben noti poiché radicati nel territorio da anni, facenti per lo più capo a strutture aziendali dall’organizzazione chiara, tanto in termini produttivi che amministrativi, oltre che per rapporto a questioni di diritto del lavoro (Commissioni Paritetiche, Sindacati ecc.), andrebbero a parere degli interroganti indubbiamente premiate, ben si intende, nella misura del possibile. Ciò anche per un contributo di sostegno all’indipendenza di approvvigionamento oltre che all’indiscusso risparmio in termini di salvaguardia di posti di lavoro e di tutela dell’ambiente, in particolare grazie a forniture “a km zero”. Pertanto, pur non essendoci dato sapere quante di queste aziende hanno concorso, riteniamo comunque tanto vero che in questi periodi di pandemia e di crisi economico-finanziaria, un occhio di riguardo andrebbe sicuramente indirizzato al tessuto industriale reale ticinese e alle cittadine e cittadini di questo Cantone. Non solo per gli aiuti finanziari, ma anche concretamente per dar lavoro proprio a queste aziende che dopo tutto, oltre ad impiegare manodopera, pagano, localmente, fior di imposte e contributi sociali cercando di salvaguardare più posti di lavoro possibili in tempo di pandemia. Si impone quindi a parer nostro una serena riflessione a sapere se, nella circostanza, tutte le condizioni quadro del fare impresa concorrono/hanno concorso a garantire eque condizioni di concorrenza. Sembrerebbe pertanto opportuno, da queste informazioni raccolte, che valga la pena operare ulteriori verifiche per rapporto alle condizioni di bando di concorso, segnatamente quelli di cui ai punti f, g e h, specie per quanto attiene alla fornitura di mascherine “indigene”».