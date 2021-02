Durante la pandemia, il tema della frontiera con tutte le sue sfaccettature è tornato a essere più attuale che mai. Ma da sempre, il binomio «confine e lavoro» ha fatto molto discutere nel nostro cantone. Ad ogni modo, come prevedibile durante l’anno del coronavirus, il relativo confinamento e più in generale tutte le misure per contenere i contagi, hanno avuto degli effetti tangibili sul mercato del lavoro transfrontaliero.

Stando agli ultimi dati pubblicati dall’Ufficio cantonale di statistica riguardanti l’anno appena trascorso, il fenomeno dei padroncini e dei distaccati ha infatti registrato una contrazione non da poco. Basti pensare che in totale nel 2020 le persone notificate sono state 22.240 (erano 27.730 nel 2019) mentre i giorni di lavoro notificati sono stati 604.429 (a fronte...