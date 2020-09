La parola deve ancora passare al Gran Consiglio, ma la situazione non si prospetta di certo rosea in merito al rinnovo della carica di cinque procuratori pubblici ticinesi. Il Consiglio della Magistratura, riporta LaRegione, avrebbe infatti dato preavviso negativo per la rielezione di Zaccaria Akbas, Marisa Alfier, Anna Fumagalli, Francesca Lanz e Margherita Lanzillo. L’organo che vigila sul funzionamento dell’apparato giudiziario cantonale avrebbe espresso tale opinione dopo le audizioni dei procuratori pubblici ricandidati per un nuovo mandato decennale che copre il periodo dal 1. gennaio 2021 al 31 dicembre 2030. Non sono al momento noti, scrive ancora il quotidiano bellinzonese, i motivi del preavviso negativo nei confronti di questi cinque giuristi.