In particolare sono stati rivisti i criteri che definiscono le condizioni di accesso alla prestazione, tra cui allentamenti nei requisiti per l’unità di riferimento (nucleo familiare), l’abrogazione del limite dell’età ordinaria di pensionamento e l’adeguamento delle soglie che permettono di ottenere la Prestazione. Oltre a questo, l’importo massimo della Prestazione è aumentato a 2’000 franchi per il primo richiedente e 800 per ogni componente dell’economia domestica, ciò che permetterà di colmare meglio l’eventuale lacuna di reddito. Infine, la durata del periodo di validità del decreto è stata estesa fino a fine 2021.