Nessuna sorpresa in aula: nonostante il mancato sostegno da parte del Partito socialista e delle forze di opposizione il Gran Consiglio ha dato luce verde al Consuntivo 2019 con 43 voti favorevoli (Lega, PLR e PPD) e 30 contrari.

Le cifre

In dettaglio, il consuntivo – l’ultimo nelle cifre nere prima dell’inevitabile tsunami finaziario causato quest’anno dall’emergenza sanitaria – chiude con un avanzo d’esercizio di 60,3 milioni di franchi, con l’autofinanziamento che si attesta a 269,3 milioni e il debito pubblico che resta stabile appena al di sotto di 1,9 miliardi di franchi. Gli investimenti netti ammontano invece a 270,3 milioni di franchi. Grazie all’avanzo d’esercizio e alle operazioni di rivalutazione degli attivi annunciate con il Preventivo 2019, il capitale proprio ritorna in cifre positive e si attesta a 112,2 milioni di franchi.

La discussione in aula

La pandemia di coronavirus e gli strascichi nefasti che ha e sta portando tutt’ora con sé non potevano che essere oggetto di discussioni da parte del plenum, anche se i toni della discussione si sono accesi in particolare prima del voto sul rendiconto del Dipartimento delle istituzioni (approvato con 51 voti favorevoli, 24 contrari e 4 astenuti) con attacchi incrociati da parte del fronte rossoverde al consigliere di Stato Norman Gobbi per quanto riguarda il caso dei permessi agli stranieri (vedi qui).

Decisamente meno animato – anche se con qualche piccolo scossone – è stato il dibattito sul rendiconto del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), incentrato sull’insegnamento a distanza e il «dissenso» – da parte di Angelica Lepori Sergi (MPS) – di riaprire le aule scolastiche nel mese di maggio. Una scelta, questa, messa in campo «senza considerare proposte alternative ed è stata la dimostrazione di un modo irrispettoso e autoritario di gestire la scuola da parte dall’equipe Bertoli-Berger», rispettivamente a capo del DECS e della Divisione della scuola.

Sfiorata anche la tematica della tanto discussa agenda scolastica, utilizzata come trampolino di lancio dal deputato democentrista Paolo Pamini per parlare di pluralità delle opinioni all’interno del corpo docenti. Questo aspetto è stato accolto con stupore dal direttore del DECS Manuele Bertoli, che ha rilevato come prima del suo arrivo «il Dipartimento era mono colore nei suoi quadri dirigenti, ora invece non lo è più». Nonostante piccole critiche, il rendiconto del Dipartimento è stato approvato con 52 voti favorevoli, 10 contrari e 9 astenuti.

«La base da cui ripartire»

Luce verde anche al consuntivo del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) diretto da Christian Vitta, approvato con 41 voti favorevoli, 15 contrari e 14 astenuti.

Le cifre nere del Cantone sono state definite da più fronti come una base da cui ripartire per costruire il futuro ed evitare di lasciare in eredità alle generazioni future uno «Stato balbuziente» con una «fragilità finanziaria». Se da un lato viene auspicato un maggior intervento statale per il rilancio del Cantone, dall’altro è stato posto l’accento anche sulla crescita della spesa e del disagio sociale. Un fattore, questo, che secondo Vitta «bisogna ampliare a tutti gli ambiti» soprattutto quando si parla di tagli e contenimenti. «Il disagio sociale, ad esempio, è figlio di un cambiamento della società stessa che si lega sì ad aspetti economici, ma non solo», ha concluso il direttore del DFE.

