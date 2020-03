Il comportamento di molte aziende e molti datori di lavoro di fronte alla crisi del coronavirus è stata encomiabile. C’è chi ha reagito subito – alcuni probabilmente anche prima delle autorità - investendo nel telelavoro e nello smartworking, concedendo periodi di congedo pagato ai dipendenti o ristudiando gli spazi aziendali per permettere ai propri collaboratori di lavorare in maggior sicurezza, evitando per esempio di ammassare tutti in un unico locale. Lo hanno fatto per garantire la salute dei dipendenti, lo hanno fatto perché comunque si tratta di misure che permettono all’azienda di continuare a produrre anche in stato di crisi e lo hanno fatto perché, in fin dei conti, lo chiede lo Stato. Le aziende hanno infatti una responsabilità civile e un ruolo di primo piano nel tentativo di frenare i contagi.

Tante aziende si sono dimostrate virtuose. Alcune anche estremamente virtuose. Purtroppo non tutte. Questo è uno dei motivi che spinge i sindacati a chiedere uno stop a tutte le attività non indispensabili. «Questa situazione – spiega per esempio Giangiorgio Gargantini di Unia – sta portando a galla con forza e una volta di più i limiti delle leggi sul lavoro vigenti in Svizzera». Perché? Perché il rischio è che alcuni dipendenti, per paura di ripercussioni, accettino di lavorare in condizioni che oggi – visto lo stato di pandemia globale – rappresentano una minaccia alla loro salute. «Temono che facendosi valere perdano poi il loro posto di lavoro». Di situazioni al limite i sindacati in queste giorni ne hanno viste. Camerieri a cui è stato vietato di indossare la mascherina («Così spaventi i clienti e non entra più nessuno») oppure casi di aziende - come ci ha raccontato un gruppo di dipendenti che abbiamo incontrato negli scorsi giorni - che hanno «ammassato» fino a 20 dipendenti in uffici da 70 metri quadrati e che nonostante tutte le raccomandazioni sul «social distancing» continuano a farli lavorare gomito contro gomito. «È l’ora di finirla – ci conferma il co-presidente di OCST Renato Ricciardi – con queste situazioni ed è giunto il momento di affidare all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro il compito di controllare queste segnalazioni». Per Ricciardi dunque, più che alle frontiere, è giunto il momento di controllare all’interno degli uffici.

Frontalieri in hotel, pratica controversa

E c’è un altro aspetto che preoccupa i sindacati, e riguarda la scelta di molti datori di lavoro di collocare nelle strutture alberghiere ticinesi i dipendenti frontalieri. Un tema su cui Gargantini ha utilizzato anche dei termini piuttosto duri. «Chiedere a un lavoratore, da un giorno all’altro, di abbandonare per settimane la propria famiglia è disumano e vergognoso. Per cosa poi? Per tenere aperto lo shop di una stazione di benzina o un salone di bellezza?». E ci sono anche datori di lavoro che hanno chiesto loro di restare in Ticino nel weekend, e dunque di non tornare in Italia, dalle proprie famiglie, una volta conclusa la settimana lavorativa. «E come può un dipendente – continua Gargantini – rifiutarsi? Cosa significa dire di no?».

«In un primo tempo – spiega Graziano Pestoni, presidente di USS – l’idea di far alloggiare i frontalieri in hotel poteva anche essere ragionevole. Permetteva ai dipendenti di restare e di garantire l’operatività dall’azienda. Ma ora la situazione è cambiata e la salute deve avere il sopravvento. Succede un po’ di tutto ed è una vergogna. Non si può, per guadagnare 5 franchi in più, mettere in gioco la salute dei dipendenti e della popolazione». Proprio l’USS oggi ha inviato una nota al Governo chiedendo appunto di sospendere tutte le attività non indispensabili. «In ogni caso dobbiamo davvero chiederci – continua Pestoni – se tutti i dipendenti oggi impiegati sono davvero necessari. Non è forse il momento di rallentare i ritmo? Con le email siamo abituati a ricevere risposte in tre minuti. Ma non è mica morto nessuno se per rispondere a una lettera ora si impiegherà tre giorni».

C’è poi un altro aspetto interessante. Settori come l’edilizia o - in generale – il primario e il secondario rappresentano da sempre ambiti lavorativi in cui c’è un rischio superiore per la salute. Settori che forse, rispetto al terziario, sono più abituati a tentare di minimizzare i rischi fisici dei propri dipendenti. In questo preciso momento però anche lavorare in ufficio – se le condizioni non vengono rispettate – diventa un rischio. «Per una questione di mancato rispetto delle distanze – ci spiega Pestoni – lavorare in ufficio rischia di essere più rischioso che lavorare in fabbrica. Mi sembra di poter dire che c’è stata una sottovalutazione. Poi è chiaro che la situazione è nuova per tutti. C’è chi ci ha provato, magari anche improvvisando, e poi in buonafede ha commesso errori che si possono rimediare. Ma l’impressione è che c’è chi ha sbagliato, ma senza buonafede».

