Le zone più colpite dal coronavirus sono la Leventina, il Bellinzonese, il Moesano, la Riviera e il Mendrisiotto, mentre il Luganese, il Locarnese e la Valle di Blenio sono le regione meno colpite percentualmente. Lo riporta la RSI che si basa sui tamponi effettuati dall’Ente ospedaliero cantonale, ovvero l’80% di tutti i test effettuati dall’inizio della pandemia. La Leventina ha quasi 11 positivi su 1.000 abitanti colpiti dal virus, il Bellinzonese ed il Moesano superano i 10 positivi per lo stesso numero di abitanti. Il Luganese, invece, ne ha avuti poco più di 3 positivi per 1.000 abitanti e la Valle di Blenio poco meno di 3. Sugli oltre 7.800 tamponi fatti, il 28,5% era positivo. Leggermente di più le donne. Ma sono gli uomini a finire maggiormente in ospedale, circa il 59,2% dei ricoveri per Covid-19 all’ente.