I contagi all’interno delle case per anziani tornano a mettere paura. La notizia degli 89 positivi (44 residenti e 45 collaboratori delle strutture «don Guanella» di Maggia e Castel San Pietro, con 7 decessi fra gli ultranovantenni) desta molta preoccupazione. Perché di fatto potrebbe minare l’affannosa ricerca di un equilibrio fra libertà e sicurezza. Un equilibrio che affonda le sue radici nell’etica. «Si muore anche di solitudine», diceva a tal proposito Roland Grunder, copresidente del Consiglio svizzero degli anziani in un’intervista rilasciata al nostro giornale a inizio settimana. Ed è una verità incontrovertibile: chiudere nuovamente le case per anziani comporterebbe danni che vanno oltre a quelli – comunque pesantissimi – portati dal coronavirus, e che toccherebbero tutti i residenti....