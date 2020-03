Il coronavirus riduce anche i controlli radar che settimanalmente vengono svolti sul nostro territorio. La Polizia cantonale comunica infatti che «l’attuale situazione legata al Covid-19 richiede particolare attenzione nell’allocazione delle risorse della Polizia, sia umane sia in termini di mezzi. Questo da un lato per fronteggiare ed evitare l’espansione del virus e, dall’altro, per garantire le molteplici missioni a livello di sicurezza come la vigilanza sulle disposizioni decise dall’autorità». Per questi motivi e in ottica di prevenzione della circolazione stradale, «saranno effettuati dalla Polizia nel corso della settimana dal 23 al 29 marzo unicamente dei puntuali e mirati controlli della velocità, anche in base alle segnalazioni della popolazione, allo scopo di reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada». Le autorità ricordano anche che «la velocità elevata permane una delle maggiori cause di incidenti, con esiti pure gravi e/o letali, si rinnova l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada».