Da Breganzona a Koczowa, Polonia, in missione per portare aiuti umanitari. È l’iniziativa di un gruppo di volontari ticinesi, supportati dalla generosità della popolazione locale. Un’idea nata quasi per caso ma che in brevissimo tempo ha trovato l’appoggio e la generosità di molte persone in tutto il cantone. Abbiamo raggiunto Gideon Bough, l’organizzatore dell’iniziativa per domandargli qualcosa in più su questa missione umanitaria volta ad aiutare i profughi in fuga dalla guerra in Ucraina.

Tutto è partito da un piccolo annuncio sui socialAbbiamo domandato innanzitutto come è nata questa iniziativa. «Il tutto è partito dall’idea di due signore ucraine che hanno messo un piccolo annuncio su Instagram domandando se c’era qualcuno che poteva portare qualcosina ai rifugiati ucraini» ci risponde...