Il Consiglio di Stato ha approvato il messaggio proposto dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) che ha quale obiettivo di garantire un livello di studio secondario al 95% dei giovani entro i 25 anni. Il Dipartimento di Manuele Bertoli intende assicurare a tutti i giovani residenti, dopo la scuola dell’obbligo e fino almeno ai 18 anni di età, di venire seguiti e accompagnati in un progetto individuale di formazione che possa consentire loro di conseguire un titolo post-obbligatorio. Il traguardo, a medio-lungo termine, è incrementare la quota di giovani venticinquenni in possesso di un diploma secondario, passando dall’attuale 88% al 95% (la media nazionale è di circa il 91%). In Ticino, ha detto Bertoli, ci sono già strutture e misure che intervengono a prevenzione dell’abbandono scolastico. Malgrado queste misure, purtroppo, ogni anno circa 350 giovani “escono dai radar” del sistema formativo senza aver conseguito un diploma secondario.

Il Direttore del DECS ha sottolineato come il progetto “obiettivo 95%” consolidi e rafforzi le misure esistenti, creando le basi legali necessarie per monitorare e seguire i giovani dopo la scuola obbligatoria. In questo senso, l’introduzione dell’obbligo formativo è un mezzo legislativo che rafforza l’interrelazione coi ragazzi in uscita dalla scuola dell’obbligo. Un progetto che deriva dal canton Ginevra, che già prevede tale sistema. I sei punti salienti del messaggio “obiettivo 95%”, oltre come visto l’obbligo formativo, prevedono inoltre il rilevamento e l’accompagnamento dei giovani, dei progetti individuali e misure di preparazione all’apprendistato (percorso di accertamento di potenzialità), la promozione e l’ampliamento delle formazioni professionali biennali, delle misure per gruppi a rischio esclusione e, infine, la città dei mestieri (assicurare consulenze mirate ad un sostegno ai giovani e alle loro famiglie in una struttura aperta e di facile accesso), servizio che verrà inaugurato a breve. Misure, queste, presentate da Paolo Colombo, Direttore della divisione della formazione professionale.