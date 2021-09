salario minimo

In attesa del dibattito parlamentare gli industriali prendono posizione con una nota rivolta ai soci - Il padronato esprime comprensione per le aziende in difficoltà ma è consapevole che l’economia va in un’altra direzione - Giovedì prossimo il vertice voluto da Christian Vitta con l’obiettivo di trovare un orientamento comune sull’applicazione della legge