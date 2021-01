Entrata in servizio il prossimo aprile o a data da convenire. Ad Arbedo-Castione e a Lumino è tutto pronto per l’introduzione della figura dell’operatore sociale-curatore intercomunale, con grado di occupazione al 50% (equivalente a 20 ore settimanali). Manca, appunto, solo la o il prescelta/o, visto che i rispettivi Consigli comunali hanno dato via libera alla novità lo scorso 16 dicembre. Il concorso è appena stato pubblicato; le candidature vanno inoltrate entro le 16 di venerdì 12 febbraio al Municipio di Arbedo-Castione, dove sarà la sede principale di lavoro dell’operatore.