La nuova strategia , voluta dal segretario generale Antonio Guterrez per dare impulso all’Agenda 2030 e al raggiungimento dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile , ruota - in ognuno degli oltre 160 paesi in cui operano le Nazioni Unite - attorno a un maggiore coordinamento tra le molteplici agenzie ONU e un migliore allineamento alle priorità di sviluppo nazionali.

Elemento cruciale della strategia è la figura del coordinatore residente, la più alta autorità ONU in un Paese, e del suo ufficio di coordinamento, pensato appunto per rafforzare la capacità di costruire assieme, tra le varie agenzie e con il governo e gli attori locali, i programmi e gli interventi di sviluppo.

In questo ambito, Fabio Losa supporterà il coordinatore residente in Madagascar nel compito di coordinare l’azione delle 23 agenzie del sistema delle Nazioni Unite attive nel paese (quali ad esempio UNICEF, FAO, Organizzazione mondiale del lavoro, Banca mondiale), per, ad esempio, sradicare la povertà (che nel paese attanaglia il 70% della popolazione), assicurare opportunità di istruzione e di lavoro decente a tutti, migliorare le condizioni igienico-sanitarie nei villaggi, nelle scuole e negli ospedali, garantire i diritti umani in special modo alle frange più emarginate della popolazione, promuovere uno sviluppo economico e sociale nel rispetto dell’ambiente e resiliente ai cambiamenti climatici.