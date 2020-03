Del coronavirus si sa poco. Ed è normale visto che fino a tre mesi fa o poco più non se ne conosceva neppure l’esistenza. Ma ogni giorno si impara qualcosa. Anche in Ticino. L’esperienza maturata nei nostri ospedali nelle prime settimane d’emergenza permette per esempio di far luce su aspetti del virus prima non completamente compresi. Uno riguarda la sintomatologia. Fino ad oggi ci si è concentrati soprattutto su tosse e febbre quali indicatori di una possibile infezione. Ma - come conferma il direttore sanitario della clinica Moncucco Christian Garzoni (esperto di malattie infettive)- possono insorgere casi di polmonite anche in assenza di questi sintomi. Una situazione che rafforza la necessità di seguire le indicazioni dell’autorità.