Il Consiglio di amministrazione dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) ha nominato il Dr. med. Moreno Menghini, medico specialista in oftalmologia e in chirurgia oftalmologica, primario del Servizio di Oftalmologia dell'EOC. La sua entrata in servizio è prevista per il 1. gennaio 2021.

Dopo aver acquisito un’esperienza di chirurgo della retina in rinomati centri internazionali in Australia, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, il Dr. med. Moreno Menghini attualmente ricopre la funzione di capoclinica del Dipartimento di Oftalmologia dell'Ospedale Universitario di Zurigo.

Curriculum Vitae essenziale del Dr. med. Moreno Menghini

Originario della Valposchiavo, studia medicina umana presso l'università di Zurigo, dove ottiene la laurea nel 2007 e il dottorato nel 2008. Nel 2012 consegue la specializzazione in oftalmologia; nello stesso anno riceve il riconoscimento europeo FEBO (Fellow European Board of Ophthalmology) e il riconoscimento FICO (Fellow of the International Board of Ophthalmology). Nel 2016 consegue il titolo di perfezionamento (Schwerpunkt) in chirurgia oftalmologica.

Dopo la laurea, dal dicembre 2007 al giugno del 2012, lavora come medico assistente presso il Servizio di Chirurgia dell'Ospedale cantonale di Winterthur, presso il Servizio di Oftalmologia dell'Ospedale universitario di Zurigo e presso la Clinica oftalmologica dell'Ospedale cantonale di Lucerna. Nel 2013, grazie ad una borsa di studio, frequenta una formazione specialistica di un anno presso la University of California (San Francisco, USA). Rientrato in Svizzera lavora fino alla fine del 2015 come capoclinica presso la Clinica Vista Diagnostics di Zurigo. Nel 2016 riparte all'estero per svolgere un anno di formazione nel campo vitreoretinico al Sir Charles Gairdner Hospital di Perth (Australia). Ritorna quindi a lavorare presso la Clinica Vista Diagnostics di Zurigo con il ruolo di caposervizio. Dal febbraio al novembre 2019 segue una fellowship accademica nel campo vitreoretinico presso il Nuffield Departement of Neurosciences dell'Oxford Eye Hospital (UK), dove acquisisce notevoli competenze nel campo della chirurgia robotica, della terapia genica e della microchirurgia. Dal dicembre 2019 lavora presso Dipartimento di Oftalmologia dell'Ospedale universitario di Zurigo.

Già dall'inizio della sua formazione, il Dr. med. Menghini dimostra molto interesse per la ricerca scientifica, con focus principale nel campo della retina. I progetti scientifici a cui ha partecipato a livello sia nazionale che internazionale hanno ricevuto importanti riconoscimenti e sono stati oggetto di diverse pubblicazioni su importanti riviste scientifiche specialistiche.

Attivo anche nel campo dell'insegnamento, è in corso la procedura di abilitazione a libero docente (PD) presso l'Università di Zurigo.

