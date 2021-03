Il femminicidio visto dalle donne: «Perché vi stupite ogni volta?»

Come si racconta un femminicidio? La domanda riguarda tutti. Riguarda i media e i suoi lettori. I primi perché, riportando i fatti con la giusta prospettiva, svolgono un ruolo fondamentale di prevenzione. I secondi, perché il tema necessita di uno sguardo nuovo. Che coinvolge tutta la società.

Possesso non passione

«È una questione di linguaggio. Di parole. E di punti di vista», commenta da noi raggiunta Alessia Di Dio del collettivo Io l’8 ogni giorno. «Le faccio un esempio: perché il termine femminicidio fatica tanto ad imporsi nelle cronache? Perché i media si ostinano a riferire di questi fatti utilizzando termini come dramma o delitto passionale, quando in realtà di passionale non c’è nulla? Dobbiamo chiamare questi episodi di violenza con il loro nome: femminicidio, o perlomeno, assassinio». Secondo il collettivo, la parola passione introduce un grossolano slittamento linguistico nella rappresentazione dell’accaduto. L’accezione positiva che il linguaggio comune accorda al temine passionale tende intatti a riconoscere al carnefice un’attenuante. Del tipo: «La amava alla follia e quindi l’ha uccisa. L’ha uccisa per passione». Un dettaglio? Pura forma? «Assolutamente no - chiosa Di Dio. Parlare di passione è mettere l’accento su qualcosa di sbagliato. Si dovrebbe parlare di possesso».

La giusta prospettiva

Come narrare allora un femminicidio? «Spesso la vittima resta in secondo piano, mentre ci si focalizza sull’assassino e sull’autore. E si cercano subito delle giustificazioni. È un meccanismo un po’ perverso. Da un lato c’è un bisogno naturale di capire; dall’altro, troppo spesso, questo capire diventa quasi un giustificare.

Il femminicidio è un crimine e non ha niente a che fare con l’amore o la sessualità. Il femminicidio è violenza e potere. Deve quindi essere nominato e descritto in questo modo: in modo oggettivo e non romantizzato. Di certo, sarebbe più utile una lettura culturale e sociale di questi fenomeni».

Perché stupirsi ancora?

In Svizzera, una donna viene uccisa ogni due settimane dal marito, dal partner, dall’ex-partner, dal fratello, dal figlio o da uno sconosciuto. E ogni settimana una donna sopravvive ad un tentato femminicidio. Alessia Di Dio ci invita a riflettere su questa statistica che pone la Svizzera in testa alle classifiche dei paesi europei. «Da inizio anno i numeri sono in aumento. Quasi un femminicidio a settimana». Ma attenzione, aggiunge Di Dio, questi dati sulla violenza domestica non parlano dei casi sommersi. «A Ginevra, la polizia cantonale riceve quasi due segnalazioni al giorno per conflitti familiari o violenza domestica. Tre volte in Ticino, e nel cantone di Zurigo in media 15 volte al giorno. Ciononostante nei media sembra prevalere, ogni volta, - di fronte all’ultimo caso di femminicidio - lo stupore e l’incomprensione. E l’incapacità di nominare l’accaduto con il suo termine corretto. Questo ci pone molti interrogativi. Quasi come se ci trovassimo di fronte a un tabù. Ovvero, che non si voglia vedere la realtà per quella che è: una realtà di diffusa e quotidiana violenza maschile perpetuata sulle donne».

Società allo specchio

Perché, allora, la parola femminicidio fa tanto paura? Ancora Di Dio: «Perché costringe a guardare l’accaduto oltre il singolo episodio; inquadrando la violenza di genere come un fenomeno strutturale». In questo caso, fa capire Alessia Di Dio, sul banco degli imputati ci sarebbe tutta la società con i suoi retaggi culturali e non solamente il carnefice. E questo inevitabilmente fa paura. «Parliamo di retaggi socio-culturali proprio perché agiscono su più livelli, dalla semplice battuta sessista al femminicidio. Viviamo in una società fondata sul dominio del genere maschile su quello femminile. Le costruzioni dei ruoli maschili e femminili promuovono e perpetuano delle forme di controllo e di violenza. Troppo spesso, commenta la nostra interlocutrice, la gelosia è romanticamente considerata come prova d’amore e non come volontà di possesso e di coercizione. «In questo senso la nostra società avvalla e banalizza dei comportamenti che possono poi sfociare in atti violenti»».

Cosa fare?

Per questo motivo - osserva Di Dio - i media hanno un ruolo centrale per promuovere un cambio di mentalità nella società civile. «Il loro racconto dovrebbe seguire un’impostazione più culturale e meno psicologizzante o patologico dell’accaduto. Questo potrebbe aiutare la cittadinanza a prendere più facilmente coscienza di quanto siano diffusi questi fenomeni di violenza maschile». Di qui, anche la necessità di un intervento a livello di prevenzione, per esempio, attraverso campagne mirate che «si rivolgono agli uomini violenti e non unicamente alle vittime». Secondo il Collettivo, sarebbe poi necessaria una presa di coscienza da parte degli uomini. Che riconoscano in queste situazioni la loro fragilità e il fallimento di un modello di mascolinità che può solo generare violenza».

