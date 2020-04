Graziano Papa è stato per lunghi anni presidente dell’allora Lega svizzera per la protezione della natura in Ticino (oggi Pro Natura), uomo di lettere e intellettuale ticinese del Novecento a tutto tondo. Appassionato del territorio, non era difficile incontrarlo in passeggiate solitarie sul Monte Generoso o Monte San Giorgio, aveva compreso con largo anticipo sui tempi la necessità di proteggere e valorizzare un ambiente in costante pressione antropica, avvicinando più generazioni alle conoscenze botaniche e geologiche, ma anche alle arti letterarie e umanistiche in generale. Si deve anche alle sue battaglie se oggi il Mendrisiotto è riuscito a conservare i propri “polmoni verdi” in un ambiente sempre più urbanizzato. La costituzione del “Fondo Graziano Papa” permetterà di sostenere, tramite il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), tutta una serie di meritevoli iniziative svolte nell’ambito della volontà testamentaria, vale a dire nei settori della promozione scolastica e formativa, nonché nel sostegno di attività tese alla valorizzazione culturale. Riconoscenti per l’importante lascito alla collettività, il Consiglio di Stato conferma che l’attribuzione dei contributi finanziari sarà regolata da un apposito regolamento e fa sapere che non si accettano richieste esterne.