Il coronavirus aumenta la distanza tra gli esseri umani e, al contempo, la annienta: difficile tenere il conto delle persone, dei gruppi e delle associazioni che si mettono a disposizione per aiutare il prossimo. Spiccano in particolare gli aiuti rivolti agli anziani, che, bloccati in casa da consigli e direttive, hanno - come tutti - la necessità di fare la spesa. Proviamo a fare il punto della situazione a Lugano e Mendrisio e a Locarno e Bellinzona (vedi articolo sotto). A Lugano interpelliamo Sabrina Antorini Massa, responsabile della Divisione socialità: «Con il lancio della linea verde, attivata il 12 marzo, ci aspettavamo una richiesta in questo senso». Ma venerdì erano «ancora troppo poche le persone che ci stanno contattando». A poco è dunque servito l’invio di una lettera da parte...