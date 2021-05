Telelavoro, home working, smart working. Termini di cui, da più di un anno a questa parte, abbiamo sentito parlare in continuazione. Il lavoro da casa per alcuni è stato una manna dal cielo: più indipendenza nell’organizzazione, si risparmia il tempo del tragitto casa-lavoro, talvolta si è più efficienti; ma per altri la fatica è aumentata: difficoltà nel conciliare negli stessi spazi vita familiare e lavorativa, mancata possibilità di allestire un ufficio in casa, poco confronto con colleghi e superiori.

Gli elementi che entrano in gioco sono molti e differiscono di persone in persona, di lavoro in lavoro. Ma che futuro spetta a questa pratica che taluni sperano si consolidi e altri si augurano di terminare al più presto? Ne abbiamo parlato con Nicolas Pons-Vignon, professore in Trasformazioni del lavoro e innovazione sociale per il Centro competenze lavoro, welfare e società della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) che per l’home working vede un avvenire ibrido e precisa: «non tutte le situazioni concernenti il telelavoro che oggi funzionano ottimamente sono destinate a durare» e tra poco vedremo perché.

Le società individualiste e i pericoli connessi

Quello del lavoro da casa è un tema su cui non si fa ricerca solo da un anno, ma è da 40 anni che la tematica suscita interesse. La differenza, ci spiega Pons-Vignon, è che è con la pandemia che molte persone si sono rese conto che il telelavoro è una pratica possibile che a volte permette di fare più cose per sé, e a volte di lavorare di più. Ci si è accorti che per alcuni lavori, in casa c’è un’atmosfera migliore per concentrarsi ed essere più efficaci. Ma come dicevamo all’inizio, ci sono tuttavia anche dei rischi: quello di isolamento in primis. «Viviamo già in società molto individualiste e il pericolo di enfatizzare il sentimento di alienazione e limitare la creatività è alto. Nuove idee arrivano infatti spesso grazie all’incontro con gli altri, al dialogo», spiega il ricercatore.

Un nuovo tipo di precarietà?

Il cambiamento della forma del lavoro, inoltre, implica il pericolo di imbattersi in ulteriori derive sconvenienti per i lavoratori, aggiunge ancora Pons-Vignon. «L’aumento della precarietà attraverso l’esternalizzazione del lavoro, ossia l’appalto di progetti o parti di progetti, è esasperato sulle piattaforme online (sia locali – come ad esempio Uber – sia globali)». Uno sviluppo maggiore del telelavoro potrebbe quindi far aumentare queste dinamiche, ancora Pons-Vignon: «Se un compito può essere svolto da casa, non ho bisogno di impiegare - nel senso di stipulare un contratto con il professionista in questione -, ma commissiono il lavoro a qualcuno di esterno pagandolo a ora o a progetto». Una pratica, questa, ci spiega il ricercatore, capace di ingolosire chi ha l’ambizione di mettersi in proprio e lavorare in maniera indipendente, spesso però non si considera che in questa maniera viene meno la sicurezza fornita da un contratto, come ad esempio, i versamenti per l’assicurazione infortunio, per dirne una. «Perdere questo crea incertezza e precarietà. Si diventa lavoratori più vulnerabili, senza la certezza dello stipendio. Inoltre, essere meno presente sul posto di lavoro porta, come dicevamo, anche il rischio di maggiore individualizzazione che oltre al lavoro può arrivare anche nella vita, e questo è forse anche più grave. Questo ci fa pensare a che tipo di società siamo diventati».

Un capitale di relazioni interpersonali

«Riuscire a gestire bene il telelavoro durante la pandemia, in alcuni casi, è merito di circostanze, persone e professioni che si prestano ad un tipo di impiego da casa. In altri casi, questo buon funzionamento è anche dovuto, ad un accumulo di capitale di relazioni interpersonali che ce lo ha permesso», asserisce ancora Pons-Vignon. «Si è comunque riusciti a comunicare bene con colleghi che sono però stati conosciuti in presenza e con i quali si è dapprima dialogato occhi negli occhi. Se si fosse partiti da zero, con persone che non si conoscono e non si sa come reagiscono sarebbe molto più dura. Il pericolo di incomprensioni diventerebbe molto più alto: un po’ come una palla di neve che a furia di rotolare diventa una valanga. A volte la possibilità di stemperare una tensione faccia a faccia davanti a un caffè vuol dire molto».

Quo vadis homeworking?

Quale sarà quindi il futuro del telelavoro? Secondo il nostro interlocutore sarà ibrido, il lavoro da casa e quello in presenza potrebbero venire alternati più spesso a seconda delle esigenze delle parti. «Questo non risolverà tutti i problemi ma può aiutare. Non bisogna però dimenticarsi che spesso lo sviluppo di queste tendenze è dettato dalle forze economiche», aggiunge infine il professor Pons-Vignon. «Già quando arrivarono i telefoni cellulari e internet, era stata prevista una diffusione capillare del lavoro da casa ma così non è stato perché la maggior parte delle aziende non ha avuto il coraggio di adeguarsi a questa novità, temendo per esempio che i dipendenti poi lavorino meno. Oggi c’è più pressione e potrebbe essere arrivato il momento di cambiare qualcosa».

