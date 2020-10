La mobilità sostenibile ticinese è promossa, ma ci sono grandi margini di miglioramento, specialmente nell’ambito della cosiddetta multimobilità. È quanto è emerso dall’incontro avvenuto a Bellinzona tra il Dipartimento del territorio (DT), l’Ufficio federale dell’energia (UFE) e la piattaforma SvizzeraEnergia.

Una pedalata

Prima del momento informativo con la stampa, il direttore del DT Claudio Zali ha accompagnato in bicicletta elettrica il vicedirettore dell’UFE Daniel Büchel e il capo di SvizzeraEnergia Patrick Kutschera lungo il percorso che unisce Riazzino a Bellinzona, illustrando loro quando il Cantone sta facendo, e intende fare, per promuovere la mobilità sostenibile in Ticino. E a questo proposito, il consigliere di Stato ha voluto ribadire che la politica ticinese non ha bisogno di nascondersi nel confronto con il resto del Paese: «Siamo tra i cantoni virtuosi dal profilo ambientale ed energetico. Oggi durante l’incontro abbiamo ricevuto la conferma che quanto facciamo è in linea con gli obiettivi della Confederazione». Lo stesso vicedirettore dell’UFE ha sottolineato l’importanza della mobilità sostenibile nella strategia energetica della Confederazione, confermando i passi avanti del nostro cantone: «Il 49% dell’energia che utilizziamo è dedicato alla mobilità. Per questo motivo è fondamentale per la nostra strategia energetica. Oggi sappiamo che per il Ticino con l’apertura della Galleria di base del Ceneri inizia una nuova era, ma c’è ancora molto da fare».

Alla stazione di Lugano c’è un concreto problema nel trovare un parcheggio per le due ruote

Ma dove stanno, in particolare, i margini di miglioramento per il Ticino? Secondo Büchel «oggi c’è potenziale soprattutto nella multimobilità. Significa non soltanto cambiare dall’automobile al treno, ma prendere un po’ tutti i mezzi a disposizione: dalla bicicletta a noleggio in stazione fino al carpooling». Insomma, le stazioni devono «diventare nodi della mobilità» con un’offerta molto diversificata. Il vicedirettore dell’UFE, ad esempio, ha fatto notare come nelle stazioni di Berna e Zurigo oggi siano presenti molti posteggi per le biciclette, che permettono a molti di recarsi dalla stazione stessa al luogo di lavoro in poco tempo. Una realtà differente da quella ticinese. Lo stesso Zali ha riconosciuto, ad esempio, che «alla stazione di Lugano c’è un concreto problema nel trovare un parcheggio per le due ruote». Sulle biciclette, però, il Governo ticinese vuole anche intensificare gli sforzi per migliorare l’offerta: «L’obiettivo è di creare ulteriori 200 chilometri di piste ciclabili entro la fine del decennio, per arrivare a un totale di 600», ha spiegato Zali.

Più o meno parcheggi?

Proprio riguardo ai parcheggi, Büchel ha voluto lanciare un messaggio alle aziende: «In alcune città della Svizzera tedesca diverse aziende non hanno lo spazio per i parcheggi dedicati alle automobili. E quindi pagano i propri dipendenti per recarsi a lavoro in bicicletta». A questo proposito, Zali ha ricordato la tassa di collegamento che, a causa della pandemia, entrerà in vigore solo fra un paio d’anni: «Dal 2022 ci muoveremo in maniera più incisiva su questo fronte», ha rimarcato il consigliere di Stato.

La tassa di collegamento? Penso sia una cosa buona

Ma la tanto discussa tassa di collegamento, un unicum nella Confederazione, può essere d’esempio per altri cantoni? Secondo Büchel, per alcuni, sì: «Penso sia una buona cosa. Dipende anche dalla situazione specifica di ogni cantone: alcuni non hanno grandi città e molto spazio a disposizione. In altri, invece, dove ci sono grosse città c’è un problema di spazio e questa proposta può essere utile». L’esempio ticinese, ha aggiunto Büchel, «è una buona cosa per il nostro Stato federalista dove i Cantoni hanno un ruolo molto importante. E questo sistema funziona quando qualche cantone, come fatto dal Ticino, porta nuove idee. Penso che altri cantoni avranno interesse a capire come funziona la tassa di collegamento e magari qualcuno di loro vorrà poi realizzarlo».

Infine, riguardo al «colpo» subito dal trasporto pubblico a causa della pandemia, Zali si è detto «comprensivo per chi in questo periodo ha preferito non utilizzarlo». L’augurio del consigliere di Stato, però, «è che si tratti di una fase passeggera, di un ritardo provvisorio, e non di una tendenza generale».

©CdT.ch - Riproduzione riservata