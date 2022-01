Diciamolo: il 2022 è cominciato com’era finito il 2021. No, non parliamo della pandemia. Parliamo di meteorologia e, in particolare, di temperature. «Il nuovo anno inizia col botto» ha cinguettato, non a caso, MeteoSvizzera. Il caldo, anomalo, ha caratterizzato anche il primo giorno del nuovo anno. Soprattutto, sono state registrate temperature record.

Ma andiamo con ordine. A Cimetta è stato polverizzato il primato precedente relativo al mese di gennaio e alla stagione invernale (da dicembre a febbraio): 16,6 gradi centigradi contro, rispettivamente, 13,9 e i 16,4 gradi. A Poschiavo, a gennaio, non ha mai fatto così caldo: a questo giro il termometro ha segnato addirittura 19,2 gradi. Della serie: mettete da parte il giaccone e abbracciate un pulloverino primaverile.

E ancora: a San Bernardino è stato registrato il secondo valore più alto per gennaio dall’inizio delle misurazioni: 13,1 gradi il record, 13 oggi. Sul Generoso è stato battuto il record mensile: 14,3 il 1. gennaio 2022, 13,1 il vecchio primato. Doppio record anche a Robiei, sia per gennaio sia per la stagione invernale: 13,8 gradi contro 10,6 e 13. Infine, a Vicosoprano c’è stato un nuovo record per quanto riguarda gennaio: con 15,9 gradi è stato battuto il vecchio 15,1. Roba da matti

«Di per sé – spiega Luca Nisi di MeteoSvizzera – la situazione sul fronte meteorologico non desta particolari preoccupazioni». Ovvero, «i valori sono al limite se pensiamo alle nostre regioni, ma a livello di effetti è tutto calmo». Tradotto: ci troviamo in un regime di sole e alta pressione. «Le problematiche toccano da vicino chi opera in altri settori, come le stazioni sciistiche. Le temperature elevate, ad esempio, impediscono l’innevamento artificiale». Se consideriamo che l’innevamento naturale, a sud delle Alpi, è ben al di sotto della norma, la frittata è bella che fatta.

La domanda, di fronte a simili scenari, è sempre la stessa: stiamo vivendo sulla nostra pelle, oggi più che mai, i cambiamenti climatici? «Non è sempre facile e non è sempre possibile correlare singoli eventi meteorologici con i cambiamenti climatici» osserva Nisi. «È chiaro che, osservando gli ultimi anni, se la frequenza di questi eventi aumenta è possibile fare correlazioni con l’aumento della temperatura globale». La certezza, ad ogni modo, arriverà più avanti nel tempo. «Servono molti anni di dati. Al momento, però, possiamo dire che negli ultimi due-tre decenni effettivamente ci sono stati più inverni con problematiche simili: scarsità di neve da una parte, temperature miti dall’altra. Detto ciò, appunto, è ancora presto per dire se tutto quello che osserviamo, anche eventi singoli, sia correlabile al cambiamento climatico. Bisogna considerare che il clima della regione alpina è contraddistinto da sempre da una forte variabilità».

A corroborare la tesi sono proprio le temperature. «Negli ultimi decenni, su più mesi, abbiamo registrato temperature al di sopra della norma. Quella media invernale, ad esempio, è sempre più alta. Queste sono evidenze molto solide».

Detto dei cambiamenti, che cosa può fare un amante dello sci? O meglio: quando arriverà la benedetta neve? «Nelle prossime due settimane l’atmosfera sarà più dinamica» chiosa Nisi. «L’anticiclone si ritirerà sull’Atlantico. Arriveranno correnti da nordovest». Correnti che trasporteranno una perturbazione sulle Alpi. La neve, la grande assente di questo inverno ticinese, rimarrà tuttavia a nord. «Per avere neve anche da noi è necessario che queste correnti arrivino da sud, è una questione di sbarramento. Al di là della neve, le temperature rientreranno comunque nella normalità. Dapprima in montagna e poi, nel corso della settimana, anche in pianura. Quella di oggi è stata la giornata più calda, già da domani perderemo qualche grado».

I record registrati oggi, in fondo, non sono una sorpresa. «Le nostre previsioni stagionali, a ottobre, per gennaio-febbraio prevedevano un 80% di possibilità con temperature al di sopra della media. Al momento questa previsione si è rivelata molto veritiera».

