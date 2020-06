Il Consiglio di Stato saluta favorevolmente il progetto di revisione della Legge sull’asilo (LAsi) della Commissione delle istituzioni politiche del Nazionale, posto in consultazione a fine febbraio, che permetterebbe alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) di verificare l’identità dei richiedenti l’asilo tramite l’accesso ai loro apparecchi elettronici. Nella sua risposta, inviata lo scorso 20 maggio, l’Esecutivo ritiene che «ciò comporterà dei vantaggi per le Autorità cantonali della migrazione» in quanto l’accesso a telefonini e pc «dovrebbe poter fornire un maggior numero di dati e d’indizi che contribuiranno alla determinazione dell’effettiva origine dei singoli richiedenti l’asilo», facilitando e accelerando l’esame delle domande o l’eventuale allontanamento. Il Governo rimarca che «per il 70-80% delle richieste d’asilo l’identità del singolo richiedente è sconosciuta o non può essere accertata in modo inequivocabile». Alla luce dei ritardi nell’esecuzione degli allontanamenti causati della «mancata o scarsa collaborazione» delle persone interessate, il Governo ritiene che il progetto di revisione della LAsi sia adeguato allo scopo. Pur toccando i diritti costituzionali dei richiedenti l’asilo e di terze persone, in particolare nel loro diritto alla sfera privata, l’Esecutivo ritiene che «le norme di interesse generale volte a garantire l’identità dei richiedenti l’asilo e al fine di garantire una procedura efficace sono di prevalente interesse dell’autorità».

Il progetto si basa su un’iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Gregor Rutz (UDC), approvata sia dalla Commissione delle istituzioni politiche del Nazionale, sia quella degli Stati. Il disegno di legge posto in consultazione fino al 4 giugno si basa sulle esperienze raccolte da novembre 2017 a maggio 2018 dalla SEM in due progetti pilota su base volontaria nei centri federali d’asilo di Chiasso e Vallorbe. Stando a una prima stima costi per l’acquisto dell’equipaggiamento dovrebbero aggirarsi attorno ai 100-200 mila franchi. A questo proposito il Governo rileva che «i Cantoni non dovrebbero venir toccati in maniera rilevante poiché la proposta modifica legislativa non comporta aggravi per le Autorità cantonali coinvolte».