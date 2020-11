Il Governo ha deciso di precisare le misure in vigore in Ticino per limitare la diffusione del coronavirus con l’obiettivo di rendere la sua applicazione per cittadini e operatori più chiara e coerente. Il Consiglio di Stato ha confermato la volontà di restringere le disposizioni in vigore a livello federale per quanto riguarda assembramenti e manifestazioni pubbliche e private.

Il Consiglio di Stato ha voluto precisare oggi le misure in vigore in Ticino a complemento del quadro normativo stabilito a livello federale. Il Governo punta a dare la massima coerenza possibile al dispositivo, confermando comunque l’impostazione di voler restringere le disposizioni federali in materia di assembramenti e manifestazioni pubbliche e private. Per raggiungere questo scopo il Governo ha pubblicato oggi una nuova risoluzione governativa, che entrerà in vigore domani, completata da un documento esplicativo che risponde a una serie di domande frequenti (FAQ).

Nel dettaglio, il Consiglio di Stato conferma il limite di 5 persone per assembramenti nello spazio pubblico e per manifestazioni pubbliche e private, alle quali seguono però le seguenti precisazioni:

- Cinema, teatri, spettacoli, concerti e rappresentazioni culturali, partite di sport professionistici potranno accogliere un massimo di 30 spettatori (esclusi il personale della rappresentazione e dell’organizzazione) nel rispetto dei rispettivi piani di protezione.

- Per cene e feste private: il limite è fissato a 5 persone, bambini inclusi, sia all’aperto sia in spazi chiusi. L’unica eccezione riguarda i membri di una stessa economia domestica.

- Anche il divieto per le attività sportive di gruppo (con le eccezioni già previste nella precedente risoluzione governativa) rimarrà in vigore ma con la precisazione che: Le attività sportive sono considerate «di gruppo», e quindi vietate, se superano i 5 partecipanti (esclusi gli istruttori). Rimangono quindi permesse le attività come i corsi fitness e simili, a condizione che sia rispettato il limite di 5 partecipanti e l’applicazione di un piano di protezione.

I documenti sono pubblicati sulla pagina web www.ti.ch/coronavirus, e forniscono chiarimenti sui principali dubbi esposti da organizzatori di eventi e attività toccate dalle restrizioni entrate in vigore ieri.

