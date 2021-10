Il Governo ticinese omaggia Alex Pedrazzini

Il Governo ticinese ripercorre pure alcune delle tappe della carriera politica di Pedrazzini. Alla direzione del Dipartimento delle istituzioni «va ricordato in special modo il suo slancio pionieristico per avviare il riordino istituzionale del Cantone: lo studio ‘‘Il Cantone e i suoi Comuni – L’esigenza di cambiare’’ ha infatti dato l’impulso per promuovere le prime aggregazioni comunali». Fra i risultati ottenuti, anche la revisione della Costituzione cantonale, approvata dal popolo nel dicembre 1997.

Anche dopo l’esperienza in Governo, Alex Pedrazzini è rimasto politicamente attivo, venendo eletto in particolare per quattro Legislature in Gran Consiglio tra il 2003 e il 2019. «Da una sua iniziativa, è fra l’altro scaturita la revisione parziale della Costituzione – confermata in votazione popolare nel 2010 – che introduce la facoltà di sollevare dall’incarico e rinnovare anticipatamente un Municipio».