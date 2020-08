Come già avvenuto negli scorsi mesi di maggio e giugno, la prossima sessione di Gran Consiglio sarà ancora «extra muros». Dal 21 al 24 settembre il Parlamento cantonale – che non usciva da Palazzo delle Orsoline dal lontano 2002 – si riunirà tra le mura del Palazzo dei congressi di Lugano. L’Ufficio presidenziale ha deciso di mantenere questa soluzione per garantire il rispetto delle misure d’igiene e distanza sociale. I granconsiglieri torneranno dunque nella «sala lunga come una portaerei» (così l’aveva descritta il deputato Tiziano Galeazzi) e continueranno a intervenire da banchi ampi e distanti e con l’ausilio dei microfoni senza fili. E prima di poter accedere al primo piano sarà obbligatorio superare il controllo della febbre e disinfettarsi le mani con gli appositi dispenser.