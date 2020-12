Con il cambio di orario entrato in vigore oggi, i treni passeggeri e merci circolano regolarmente nella galleria di base del Ceneri. Il traforo, inaugurato il 4 settembre, completa le nuove trasversali alpine.

La galleria di 15,4 chilometri, tra Camorino e Vezia, avvicina in modo sostanziale il Sopraceneri e il Sottoceneri, facendo nascere quella che in molti già definiscono città-Ticino. Permette inoltre di raggiungere Zurigo da Lugano in meno di due ore.