Da qualche ora MeteoSvizzera ha diramato l’allerta 4 per pioggia in gran parte del cantone. Ne abbiamo parlato con il previsore Guido Della Bruna.

Come descriverebbe la situazione attuale?

«Sì, è uscita l’allerta 4. In più, rispetto ai dati pubblicati sul nostro bollettino, possiamo dire che da questa mattina si sono sviluppate delle linee di temporale piuttosto stazionarie, stamattina sul Luganese, fino al Bellinzonese, mentre ora come ora più che altro sul Locarnese. Linee giunte un po’ prima del previsto, ma anche in maniera più intensa rispetto a ciò che ci aspettavamo. Il grosso comunque deve ancora arrivare. E tale situazione si protrarrà fino a domani sera, nella sua fase più intensa. L’allerta 4 quindi rimarrà in vigore fino a domenica alle ore 18, di sicuro per domani, anche se non dappertutto, in particolare in alcune zone specifiche - al momento Mendrisiotto e Vallemaggia sono ancora sul 3 per esempio - Per domenica l’allerta è più che altro una precauzione. Il grosso finirà domani sera. Domani quindi vedremo se terminarla anticipatamente».

Cosa intende quando dice di «il grosso»?

«Attendiamo ancora degli accumuli, che sulle 24 ore potranno raggiungere i 150-200 litri per metro quadrato, come media, perlomeno nelle zone più toccate. Le intensità dei temporali potranno essere anche forti sul breve periodo, e sarà proprio questo aspetto a poter creare qualche problema in più, come allagamenti o piccoli smottamenti. I quantitativi totali non saranno enormi, ma queste intensità, sul breve periodo, possono davvero creare guai di questo tipo».

Parliamo di nubifragi, quindi.

«Sì, fenomeni temporaleschi che al momento, e nelle prossime ore, tenderanno a rigenerarsi su linee che sono abbastanza stazionarie. Ciò può causare accumuli abbastanza forti in brevi periodi».

Anche ripetuti sulle stesse zone?

«Sì, come in queste ore nella zona del Locarnese, verso la Valle di Blenio e il Moesano. Questo fenomeno magari si sposterà. Una localizzazione più precisa risulta difficile. La stessa allerta 4 si riferisce a determinate zone, d’accordo, ma c’è un rischio anche per altre regioni. Anche il Mendrisiotto non può dirsi al sicuro in questo senso: in totale i volumi saranno minori, ma in fatto di intensità verrà ugualmente colpito. Anzi, verrà forse più colpito sul breve periodo. Ovunque ci saranno comunque delle pause, con tempo anche asciutto. Ma la fine dell’evento non avverrà sicuramente prima di domani sera. Domenica è prevista dell’attività ancora al mattino, mentre nel pomeriggio, complice il vento, la situazione dovrebbe poi migliorare e potremmo avere addirittura qualche schiarita».

Tecnicamente a cosa è dovuto questo genere di fenomeno?

«Il tutto è legato a una depressione, al momento sull’Inghilterra, a un fronte perturbato, freddo, che sta avanzando dalla Francia verso di noi. E avanza molto molto lentamente, fatica a passare. E noi rimaniamo quindi davanti a questo fronte, preda di correnti da sud-ovest, correnti forti e umide. La situazione insomma è questo: molta umidità, aria calda, che si traduce in una caduta tutta sotto forma di pioggia - la neve si potrà vedere al massimo sulle cime più alte delle Alpi -, in questi fenomeni temporaleschi persistenti».

