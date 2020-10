Berna si muove, Bellinzona non sta ferma, anzi. D’altronde il virus sta correndo. E per non ritrovarsi nella condizione di doverlo rincorrere quando ormai sarà troppo lontano, è giusto fare in modo di non perderlo di vista, se possibile pure di precederne le mosse. È d’accordo Raffaele De Rosa. Il direttore del DSS tiene gli occhi sulla pandemia, si dice preoccupato dall’andamento dei contagi, ma - sottolinea - non dal comportamento della popolazione. E si dice soddisfatto dal confronto con i vertici federali, dalla prospettiva di un’imminente presa di posizione di carattere nazionale. «È importante in questa situazione particolare che ci sia uno sforzo supplementare di coordinamento tra i Cantoni e tra i Cantoni e la Confederazione. È emersa la necessità di uniformare e coordinare una serie...