L’interruzione di numerose attività e il confinamento della popolazione per la Covid-19 sembrerebbe aver indotto molte persone a riflettere maggiormente sul cibo e a cercare di approvvigionarsi presso produttori locali. È la conclusione tratta da diversi partecipanti presenti all’assemblea annuale di Slow Food Ticino. Un’evoluzione decisamente in linea con la filosofia di Slow Food, il movimento internazionale che promuove un approccio sostenibile per tutto quanto ruota attorno al cibo.