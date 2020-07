Aprile sembra essere un mese particolarmente proficuo per il lupo, ahinoi. Dopo le quattro pecore sbranate sui monti di Sementina il 12, di cui vi abbiamo dato notizia il 4 giugno, ora si aggiungono altri tre ovini uccisi in due distinti attacchi, confermati dalle analisi del DNA eseguite dal laboratorio di Losanna su richiesta dell’Ufficio della caccia e della pesca. Il temuto mammifero ha colpito dapprima in Valle Verzasca, a Lavertezzo, il 23 aprile; a finire tra le sue fauci è stata una pecora. Alcuni giorni dopo, per la precisione il 28 aprile, un ennesimo raid: sui monti di Lopagno, nel Comune di Capriasca. Questa volta le vittime sono state 2 capre.