Il lusso è tornato. Qualcuno dirà che non è mai sparito. Che il Ticino ha una lunga vocazione turistica in questo segmento. È vero. Ma è vero anche che i dati parlano di un nuovo inizio. O di un ritorno.

Il botto pasquale

E allora, iniziamo con i numeri più freschi. A Lugano, durante il periodo di Pasqua, gli alberghi a 4 e 5 stelle hanno fatto il botto. Tra venerdì e domenica l’occupazione media delle strutture alberghiere ha superato il 90% per i 5 stelle e il 70 % per i 4 stelle. Numeri da quasi tutto esaurito che confermano quella che ormai possiamo definire, senza troppi timori, una nuova tendenza. Lo dicono anche gli ultimi dati elaborati dall’Osservatorio sul turismo dell’USI. Lo scorso febbraio le strutture a 4 stelle sono state le uniche a registrare in Ticino un aumento dei pernottamenti...