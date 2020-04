Il materiale di voto verrà distrutto

La Cancelleria dello Stato ha trasmesso ai Comuni ticinesi alcune precisazioni in merito al materiale di voto per le elezioni comunali 2020, che il Governo ha deciso di annullare e rinviare al 18 aprile 2021. Le cittadine e i cittadini ticinesi possono eliminare il materiale di voto non ancora inviato. Il materiale di voto già compilato e inviato per corrispondenza verrà invece distrutto dai Comuni, nel pieno rispetto della segretezza del voto.

