Il metaverso è qui. Anzi, è già qui. In Ticino, ovviamente. Grazie, anche, ad Ated-ICT, un’associazione indipendente attiva nel nostro cantone e, soprattutto, aperta a persone, aziende, organizzazioni e scuole interessate alle tecnologie dell’informazione e comunicazione. Lo dimostra il progetto Swiss Virtual Expo, il più reale degli spazi virtuali volendo parafrasare lo slogan. Uno spazio capace di guadagnarsi il premio Möbius 2021 nella categoria «editoria mutante». La giuria, in particolare, ha premiato «la capacità di progettare un metaverso scalabile, ecologico, utilizzabile anche al di fuori di specifiche occasioni espositive». Mica male, no? Per capirne di più ci siamo rivolti alla direttrice di Ated-ICT, Cristina Giotto.