È stata firmata e consegnata ai consiglieri di Stato una lettera appello firmata dai presidenti delle principali associazioni attive sul territorio ticinese con l’obiettivo di salvaguardare imprese e professionisti che si trovano a fronteggiare l’emergenza coronavirus, che sta mettendo a rischio e a durissima prova la continuità aziendale di molte realtà del nostro territorio. Tra i primi firmatari, si legge in una nota della stessa associazione, vi è ated-ICT Ticino, che sta lavorando ormai da diversi giorni per creare un circolo virtuoso con altre associazioni e con imprese ticinesi e nazionali. Si tratta di una rete in grado di realizzare un ecosistema di innovazione che possa fin da ora essere di supporto a chi opera in Ticino. Fra i firmatari anche Swiss Blockchain Consortium, Associazione Netcomm Suisse, Associazione Clusis e Associazione Impresa Svizzera, che «si impegnano a mettersi a completa disposizione del Consiglio di Stato per collaborare nelle forme più opportune, con l’obiettivo di trovare soluzioni dal mondo digitale e della tecnologia per sostenervi nelle vostre esigenze in qualità di ente pubblico».

Le associazioni firmatarie sono un naturale aggregatore di imprese del comparto tecnologico e digitale, professionisti e aziende che stanno di fatto rendendo possibile la business continuity della realtà imprenditoriali del nostro Cantone e in generale di tutta la Svizzera, grazie ad esempio alle infrastrutture di rete che innervano il Paese. E proprio con questo spirito, è nato due settimane fa un primo atto concreto, ovvero il sito www.solidarietadigitaleated.ch. La piattaforma oggi registra oltre 50 tra aziende nazionali e ticinesi, che offrono in quest’unica sede soluzioni digitali e servizi gratuiti o a costo ridotto. Si tratta di una community solidale, che ha subito messo a disposizione e offerto strumenti e risorse di immediato utilizzo, che si stanno rivelando essenziali per consentire a imprese e professionisti del nostro territorio di poter gestire la propria esistenza sul mercato. I servizi riguardano quattro aree principali: smartworking, sonnettività e servizi cloud, sormazione ed e-learning, fruizione di servizi di intrattenimento a casa.

Ma la piattaforma è anche un naturale aggregatore di progetti non profit come www.Data4Covid19.com che consente di tracciare tramite i BIG DATA il propagarsi della pandemia in Svizzera e dell’iniziativa che incentiva a regalare un iPad e tablet agli ospedali ticinesi.

«Nel prendere contatto oggi con il Consiglio di Stato – continua la lettera co-firmata dalle associazioni svizzere - intendiamo sottolineare come nella crisi che si sta producendo il settore ICT si sta già confermando una fondamentale risorsa strategica, per consentire a imprese e professionisti di lavorare da casa, gestendo la continuità aziendale di tutti i settori nevralgici per il Cantone. Ma soprattutto sarà, al pari di altre industrie vitali, la garanzia del successivo rilancio dell’industria e dei servizi al termine dello stato di impasse indotto dalla pandemia coronavirus. E per questa ragione, le associazioni attive sul territorio, chiedono il riconoscimento ufficiale del ruolo strategico per lo sviluppo del Canton Ticino dell’Industria ICT, Digitale e Tecnologica. Perché noi per primi vogliamo credere che anche i momenti di crisi possano essere trasformati in un’occasione di apprendimento e miglioramento per tutta la comunità e il territorio in cui viviamo».

